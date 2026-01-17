Decenas de buses, camiones de carga y vehículos particulares están varados desde el jueves en la carretera Fernando Belaúnde, en Amazonas, cerca de Pedro Ruiz, debido a que un tramo de la vía ha sido arrasado por la crecida del río Utcubamba.

Los viajeros reclaman que la concesionaria habilite pronto la carretera para continuar sus rutas hacia ciudades como Chachapoyas, Rioja, Moyobamba o Tarapoto, en la selva; o Chiclayo, Trujillo y Lima, en la costa.

Sin embargo, las fuertes lluvias que siguen cayendo en la zona retrasan los trabajos.

Además, tomar rutas alternas es imposible, pues son muy peligrosas y angostas y también están afectadas por las precipitaciones.

Maquinaria de la concesionaria IIRSA Norte trabaja para restablecer el tránsito lo más pronto posible.

“El equipo de emergencia está evaluando la solución para rehabilitar el tránsito en el km. 286, cerca a localidad de Pedro Ruíz, en la región Amazonas. No hay pase. Solicitamos a los usuarios retirarse de la zona y permitan que la maquinaria llegue al lugar. Por su seguridad, no se puede iniciar labores con personas en la zona de trabajo”, detalló la concesionaria a través de un comunicado.

En Chiclayo se ha suspedido la venta de pasajes hacia Chachapoyas, Moyomabamba o Tarapoto hasta nuevo aviso.

Las fuertes lluvias han ocasiones otros cortes de vías que conectan Chachapoyas con distritos como Colcamar o Leymebamba.

La vía que conecta Amazonas con Cajamarca, por Balsas, también presenta derrubes en varios puntos.