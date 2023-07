La destituida expresidenta de EsSalud, Rosa Gutiérrez, lamentó su salida de la institución y dijo sentirse indignada con le Gobierno de Dina Boluarte.

“Estoy indignada con la forma como ha procedido este Gobierno. Esta remoción irregular genera muchas dudas porque en su real contexto, al segundo día de mi designación, pude advertir supuestos actos de corrupción documentados (en EsSalud)”, señaló la exfuncionaria en Cuarto Poder

“Es en ese escenario que me he permitido, en aras a la transparencia que me caracteriza, una revisión de estos supuestos actos que se encuentran en el Seguro Social”, añadió.

#CuartoPoder

Rosa Gutiérrez sobre su salida de EsSalud: "Estoy indignada por la forma en la que ha actuado este gobierno" pic.twitter.com/ilLbz5VmUV — Cuarto Poder (@Cuarto_Poder) July 24, 2023

Gutierrez insistió en que el Ejecutivo explique las razones de su destitución. Más temprano, Rosa Gutiérrez retó a la mandataria Dina Boluarte a explicar la razón de su destitución del cargo.

“Es lamentable que, por haberle retirado la confianza al señor Iván Pereyra, haya sido removida de mi cargo como Presidenta de EsSalud. Si esa no fue la verdadera razón reto a la Presidenta Dina Boluarte y al Ministro de Trabajo a que expliquen a todos los peruanos la verdadera razón detrás de esta decisión”, dijo.