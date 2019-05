Salvan la vida de perrito con piel de pescado: había sufrido quemaduras | VIDEO

Un perrito de raza rottweiler de tan solo un año de edad sufrió fuertes quemaduras cuando la casa donde vivían sus dueños se quemó.

El animalito sobrevivió de milagro, pero resultó con quemaduras de segundo y tercer grado en varias partes de su cuerpo cuando intentaba salir con vida.

Tras lo sucedido, el perrito llegó grave al Centro Médico Veterinario de la Universidad del Estado de Michigan (Estados Unidos) donde lo salvaron.

Para lograr curar sus quemaduras, los veterinarios decidieron innovar y usaron el injerto de piel descamada de bacalao islandés. Se lo pusieron con una mínima sedación y poco a poco empezaron a ver mejorías.

Actualmente el rottweiler se recupera favorablemente.

With the help of fish skin, @MSUVets healed this dog's burn wounds and changed veterinary medicine. https://t.co/H5huDfG3Td #SpartansWill pic.twitter.com/w3znFcRkhO

— MSU (@michiganstateu) 23 de mayo de 2019