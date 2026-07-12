San Juan de Lurigancho, el distrito más poblado del país y uno de los que registra los más altos índices de criminalidad del Perú, fue escenario de una ceremonia con motivo de la inauguración del nuevo local de Avanza País, ubicado en la Urbanización Las Flores 78, Primera Etapa.

El evento reunió a miles de vecinos, dirigentes sociales y representantes de diversos sectores del distrito, quienes recibieron al alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, junto a Héctor Alejandro, líder político y candidato en San Juan de Lurigancho, en una jornada marcada por un llamado a enfrentar la delincuencia y recuperar la seguridad para las familias.

La actividad contó con la participación de dirigentes de mercados, asociaciones de mototaxistas, transportistas, comerciantes y vecinos, quienes expresaron su respaldo a ambos líderes frente a la creciente preocupación por la inseguridad ciudadana que afecta al distrito.

Durante la ceremonia se destacó que San Juan de Lurigancho enfrenta una de las mayores tasas de criminalidad del país, situación que exige respuestas firmes, coordinadas y eficaces para combatir la delincuencia, fortalecer el orden público y devolver la tranquilidad a la población.

En ese marco, se anunció el compromiso de impulsar proyectos orientados a reforzar la seguridad ciudadana, mejorar los servicios municipales y promover el desarrollo integral del distrito.

Francis Allison, cuya gestión en Magdalena del Mar ha sido reconocida por la implementación de estrategias de seguridad ciudadana, resaltó la importancia de trabajar de manera cercana con la población y reafirmó su compromiso con los vecinos.

“Desde la Municipalidad de Lima prometo que los cuidaré como a una gran familia”, manifestó durante su intervención.

Por su parte, Héctor Alejandro sostuvo que San Juan de Lurigancho necesita recuperar la autoridad y el orden mediante una gestión eficiente.

“La seguridad será nuestra principal prioridad. No podemos permitir que las familias vivan con miedo. Trabajaremos para devolver la tranquilidad a cada barrio y ejecutar obras que mejoren la calidad de vida de todos los vecinos”, señaló.