Aunque hay una variedad de opciones de regalo para el Día del Amor y la Amistad, que se celebra este 14 de febrero, las flores siguen siendo protagonistas en esta fecha, por lo que su demanda sube de forma considerable.

En el Mercado de Flores de Acho, en el Rímac, los comerciantes estiman un aumento de ventas de hasta 50 %, siendo las más solicitadas los tulipanes, las clásicas rosas y los alegres girasoles, que vienen en distintas presentaciones.

Según los vendedores, las rosas lideran esta lista, especialmente las rojas, símbolo tradicional del amor y la pasión. Sin embargo, los tulipanes han ganado terreno por su elegancia y variedad de colores, mientras que con los girasoles buscan transmitir alegría y optimismo.

PRECIOS. En cuanto a los precios, estos pueden variar según la cantidad y el tipo de flor, aunque algunos han experimentado un ligero incremento debido a la alta demanda. Pese a ello, los enamorados, novios y esposos no dudan en invertir en un detalle floral para expresar su amor.

Este año, están de moda los “ramos buchones”, arreglos de entre 50 y 100 rosas que pueden llegar a costar hasta 300 soles. También las carteras florales o box con tulipanes de colores, que superan los 100 soles. Se puede agregar peluches, caja de chocolates o un champagne

Para los que tienen un presupuesto más limitado, hay opciones desde los 25 soles, que incluye un solo girasol o una rosa, que viene con una envoltura. Las mujeres también se están animando a dar flores a sus parejas, pero de color azul. Salen en ramos, por unidad y hasta en cajas decorativas.

GASTO. Según la compañía PedidosYa, la categoría de florería y regalería registrarán un crecimiento de hasta 1700 % este 14 de febrero frente a un día promedio.

En tanto, de forma general, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) estimó que este año habrá un incremento en el ticket promedio de gasto, que será entre S/ 220 y S/ 300 por persona, por encima de lo registrado en 2025 (S/200 y S/ 280).

OJO AL DATO. Según la CCL, hay una mayor inclinación por regalos tecnológicos, artículos de bienestar y otros productos.

Los girasoles y tulipanes vienen teniendo mayor demanda en los últimos años.