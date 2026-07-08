El sarampión, enfermedad altamente contagiosa y que se transmite a través de la tos o los estornudos, sigue propagándose a nivel nacional y ya suma 896 casos acumulados en nueve regiones, en lo que va del año.

Según Pablo Rengifo, epidemiólogo del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC-Perú), en la actualidad tenemos un incremento explosivo de personas afectadas por este mal que se presenta con fiebre alta, secreción nasal, ojos rojos y sarpullidos.

Aunque todavía se sigue pensando que el sarampión es una enfermedad de niños, detalló que la realidad es diferente.

“La enfermedad viene abordando principalmente a adultos jóvenes. El 50 % de los casos es población que tiene entre 18 y 29 años de edad”, señaló tras detallar que estos pacientes se encuentran en universidades o centros laborales, por eso, el virus se desplaza con mayor facilidad.

RAZÓN. Rengifo sostuvo que es probable que esta población no haya tenido acceso a las vacunas contra el sarampión o presentan algún problema relacionada a la inmunidad. “Esto es algo que en muchas ocasiones no se puede verificar porque las personas comienzan a perder los registros de vacunación”, refirió a través de Telesalud del Minsa.

Por su parte, el epidemiólogo Javier Valencia sostuvo que alrededor del 65.7 % de afectados no contaba con una vacuna o no tenía las dos dosis. Ante ello, remarcó que cuando hay transmisión comunitaria se debe ejecutar una vacunación masiva indiscriminada.

OJO AL DATO. El Ministerio de Salud aprobó ayer una norma técnica de salud para prevenir, diagnosticar y manejar el sarampión en el país.