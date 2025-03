Aurora Caruajulca

aurora.caruajulca@prensmart.pe

Se viene Festival de los Cachudos. La ciudad de Pucallpa se alista para vivir una de sus festividades más peculiares y divertidas: el Festival de los Cachudos, organizado por el famoso Sindicato de Cachudos.

La cita se realizará hoy y mañana, como parte de los carnavales ucayalinos, y promete atraer a cientos de visitantes que buscan celebrar el amor propio y dejar atrás las penas de la infidelidad.

FESTEJO. El sindicato, liderado por Segundo Ríos, ya tiene listos todos los preparativos para recibir a los nuevos adeptos que quieran unirse a esta singular comunidad. La fiesta contará con música, baile, comida típica y la tradicional yunza. Este año, el festival viene con un reconocimiento especial. El Ministerio de Cultura ha declarado al “Carnaval de los Cachudos” como parte del patrimonio cultural inmaterial.

El mensaje del sindicato es claro: ser cachudo ya no es motivo de vergüenza, sino un símbolo de fortaleza y superación. Para unirse al club, basta con haber pasado por una traición amorosa y querer transformar ese dolor en alegría.

La ceremonia de iniciación incluye un chapuzón simbólico en una piscina con pintura roja.

”A todos nuestros hermanos traicionados, ya no sufran. Mejor vengan a celebrar los carnavales. Si no te ama, no merece tu tiempo. Aquí varias almas rotas se unen y salen con el corazón renovado y amor propio”, expresó Ríos a OJO, en medio de los preparativos del curioso festival. Los interesados en unirse al sindicato podrán obtener su carnet oficial de cachudo, que los acredita como miembros.”Si te pagan con una traición, celébralo”, es el lema de la masiva fiesta.