El presidente ejecutivo del Seguro Social de Salud (EsSalud), Segundo Acho, aclaró sobre las citas con tanta demora y dijo que su gestión a dispuesto medidas concretas ante la alta demanda de atención en especialidades médicas, sumada a la limitada disponibilidad de profesionales en ciertas áreas y a las restricciones heredadas de una infraestructura que requiere modernización, el cual vienen priorizando.

“Ya se han dispuesto medidas concretas, pues hemos encontrado a EsSalud con cuellos de botella que afectan directamente la oportunidad de atención, el cual se ha cambiado con acciones ya tomado y hoy la realidad es otra”, sostuvo.

En esa línea, lamentó que se haya contactado con los familiares de un paciente que no pudo acceder a tiempo a una cita especializada, pero precisó que fue atendido cuando acudió por emergencias, donde fue atendido por el servicio de neumología.

“Desde EsSalud estamos implementando jornadas médicas extendidas y atención, para incrementar la oferta de citas disponibles, no solo en Lima sino de forma descentralizada en todas las regiones. También venimos equipando y modernizando hospitales y centros de atención en provincias, reduciendo la sobrecarga en Lima y otros grandes centros urbanos”, resaltó.

Agregó que su gestión cuenta con procesos para incorporar más especialistas y redistribuye recursos humanos donde más se necesitan. Además, aseguró que vienen vigilando estrechamente el cumplimiento de las agendas médicas y el rendimiento por asistencial, tomando acciones ante una negligencia, pero también reconociendo la excelencia.

“Sabemos que las soluciones no pueden esperar. Por eso, estamos actuando con sentido de urgencia y con una visión centrada en el paciente. Nuestro compromiso es fortalecer un EsSalud más humano, moderno y cercano a las personas. Y para ello, el diálogo con la ciudadanía, la rendición de cuentas y la mejora continua son principios innegociables”, destacó.