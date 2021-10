Cientos de fieles llegaron este sábado a la iglesia de Las Nazarenas para participar de la misa presencial y visitar la imagen del Señor de Los Milagros, en el marco del mes morado de octubre. Se registraron largas colas en la avenida Tacna y, en ciertos casos, algunos asistentes no respetaron el distanciamiento social.

Según un reporte de Canal N, la numerosa cantidad de público se dio en horas de la tarde. La mayoría de fieles formó una larga cola para ingresar a la última misa presencial del día que se realiza a las 17:30 horas.

De lado, otro grupo formó para hacer su ingreso al patio de andas y visitar a la imagen del Cristo Morado. También se evidenció cierto desorden en el tránsito peatonal por los alrededores de la iglesia.

Las autoridades tuvieron que cerrar dos carriles de la Av. Tacna para que el despliegue de la cola no genera aglomeración. En ciertos momentos no se respetó el distanciamiento social, pero esto fue corregido por los fiscalizadores de la comuna.

La numerosa cantidad de público se dio en horas de la tarde de este sábado. Algunos no respetaron el distanciamiento social. (Video: Canal N)

Misas presenciales

Las misas presenciales se llevarán a cabo en los horarios de 7 a.m., 9 a.m., 12 a.m., 1.30 p.m., 4 p.m., y 5:30 p.m. , en las que habrá un aforo permitido de 100 personas.

Los fieles que no puedan asistir al templo, podrán participar de las misas virtuales en el horario de 7 p.m. y 8 pm., las cuales serán trasmitidas por el canal Nazarenas TV.

Desvíos

En el marco de las actividades por el mes del Señor de Los Milagros, la Municipalidad de Lima anunció un plan de desvío a favor de quienes visiten la iglesia Las Nazarenas. Además, un equipo de fiscalizadores e inspectores de tránsito brindará apoyo en los exteriores hasta el 31 de octubre.

En ese sentido, se restringirá el tránsito en la cuadra 5 del Jr. Huancavelica durante todo octubre, de 7 a.m. a 6 p.m., desde la Av. Tacna hasta el Jr. Chancay, por lo que se recomienda a los conductores usar las siguientes rutas alternas.

Desvíos en octubre. (Gráfico: MML)

TE PUEDE INTERESAR