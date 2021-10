¡NIEGA SER LA TERCERA EN DISCORDIA! Carlos “Tomate” Barraza y su expareja Vanessa López fueron los protagonistas de una terrible discusión en los pasillos de ATV, luego de salir del set de “Magaly TV La Firme” este jueves 13 de octubre. Durante el altercado, la expareja del cantante acusó a este de haberle sido infiel con varias mujeres, entre ellas María Grazia Polanco.

Ahora la vocalista de la “Orquesta Bembe” expresó toda su molestia luego de las declaraciones de Vanessa y negó que haya tenido una relación extramatrimonial con Carlos Barraza.

“A mí que no me meta en sus problemas, ya estoy cansada de decir que jamás tuve algo con él y no sé por qué me sigue mencionando en su lista de infidelidades”, declaró para el Trome.

La cantante también adelantó que tomará medidas legales contra Vanessa López por sus declaraciones en el programa de Magaly Medina.

“Que deje de hablar de mí porque si sigue manchando mi nombre… por supuesto que la voy a demandar. Ya no voy a salir a hablar, sino actuaré legalmente y entablaré una querella porque estoy harta del tema”, agregó en referido medio.

Vanessa López: “Cuando estuve embarazada, él se acostó con mi prima”

Los ataques entre “Tomate” Barraza y Vanessa López continuaron en el programa “Amor y Fuego” de este viernes 15 de octubre donde la influencer acusó a su expareja de haberle sido infiel con su prima directa.

“Por si acaso, cuando yo estuve embarazada él se acostó con mi prima”, lanzó la modelo, dejando en shock a Rodrigo González y Gigi Mitre.

