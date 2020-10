Rosa Elena Farje, madre de Manuel Vela Farje, uno de los jóvenes acusados de formar parte de la violación grupal a una chica de 21 años, habló para las cámaras de televisión, afirmando la inocencia de su hijo.

“Yo estoy hablando por la inocencia de mi hijo, exigiendo que se haga una investigación (...) Que la verdad prevalezca y que se haga una debida investigación, ya que en las manifestaciones, en ningún momento a mi hijo lo sindica como agresor sexual”, acotó la madre.

Agregó que su hijo, Manuel Vela Farje, no estuvo presente en la violación grupal, pues él se retiró antes. “Mi hijo me dijo que no había violado a nadie y nos hemos ido a al comisaría. Desde ahí no hemos tenido más contacto y todo lo que sé es a través de mi abogado”.

Por su parte, su hermana agregó: “Mi hermano se retira a las 11 de la noche, hay video". Su madre añadió: Confío plemanente en mi hijo, pongo las manos al fuego por mi hijo”.

Ambas dijeron que si fuera verdad, su mundo se destrozaría. “Yo como mujer, si supiera que mi hermano es responsable de algún delito, sería la primera en querer que se haga justicia. Que se vaya preso, yo soy mujer, pero estoy pidiendo que se haga una investigación debida para que si hay culpables, reciban el peso de la ley”, acotó la hermana.

“Mi hermano no ha sido ningún tipo de agresor sexual. Yo hablo por mi hermano, no sé sobre los demás chicos. Sé que ha habido una falta de ir a una fiesta, pero una cosa es tener una falta y otra el ser acusado de violación”, finalizó.

VIDEOS RECOMENDADOS

El papa a favor de leyes civiles para las parejas homosexuales

El papa a favor de leyes civiles para las parejas homosexuales 22/10/2020

TE PUEDE INTERESAR