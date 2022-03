Chris Melgarejo denunció que sufrió el robo de S/6 mil luego de quedarse sin servicio de línea telefónica. Reveló que el dinero sustraído por los delincuentes de su cuenta bancaria estaba destinado para sus estudios.

“El 2 de febrero amanezco y resulta que no tenía servicio, no tenía línea. Yo pensé que era una cosa de colocar bien el chip como en otras ocasiones. En la tarde yo llamo a Movistar y me indican que mi chip no está emitiendo señal y que lo que tengo que hacer es una reposición”, contó la agraviada en diálogo a ATV Noticias.

Detalló que ese mismo día, en horas de la tarde, acudió a la agencia de Movistar, donde le informaron que ella no era titular de ningún número telefónico en ese momento. “Cosa extraña porque desde que yo soy mayor de edad yo saqué todo a mi nombre. Entonces me piden mi número de celular y resulta que ese número ya no era mío, aparecía a otro nombre a un tal Arnaldo Beder”.

“Ahí me preguntan si tengo alguna cuenta vinculada a ese número y efectivamente tenía mi cuenta del Banco de la Nación. Pido la clave de Wifi y veo que había una transferencia de 6 mil soles que se realizó a las 11 a.m.”, añadió.

Melgarejo aseveró que ella no realizó dicha operación y que en ningún momento el banco le comunicó mediante mensaje o correo electrónico la transferencia de los 6 mil soles. “Prácticamente fui hackeada en todo y tuve que actualizar toda mi información. (...) Son ahorros que yo vengo realizando para mis estudios”.

Tras tomar conocimiento del robo de sus ahorros, la agraviada hizo el reclamo correspondiente al Banco de la Nación y a Movistar. Sin embargo, al no recibir una respuesta a su caso, acudió a Indecopi y Osiptel.

“Recién recibí respuesta hace dos días de la entidad bancaria. Me llegaron dos correos, en el primero me dicen que yo soy responsable de mis cuentas y que no se van a hacer responsables. Pero me llegó un segundo correo donde me dicen que dentro de 30 días me van a dar otra respuesta al parecer”, puntualizó.

BANCO DE LA NACIÓN SE PRONUNCIA

A través de un comunicado, el BN detalló que “se realizó el protocolo de investigación previsto, habiendo informado a Melgarejo sobre su resultado”. “Es lamentable que clientes de diversos bancos puedan verse perjudicados por casos de fraude, estaba o robo a través de diversas modalidades con las que los delincuentes consiguen apropiarse de líneas telefónicas, datos personas e información financiera”, se lee.

Asimismo, brindaron las siguientes recomendaciones a sus clientes y usuarios para que no sean víctimas de robos o estafas:

En caso usted pierda sus documentos personas, debe inmediatamente hacer la denuncia policial y los trámites con las entidades involucradas.

No acceder a links o enlaces desde mensajes por SMS.

No introducir información personal, ni de sus tarjetas en páginas web no confiables.

No compartir sus claves o número de tarjetas con nadie

No entregar o perder de vista su tarjeta cuando la utilice en algún local comercial para realizar un pago.

