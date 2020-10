Un joven que no pudo ser atendido en un centro de salud por no tener su DNI, murió a causa de una tuberculosos en el Hospital María Auxiliadora ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores, según informaron sus familiares.

La hermana de Jhon Angulo Sánchez se enteró de la noticia cuando regresaba de recoger el documento de identidad. “Mi hermano no pudo ni ver su DNI, ya no estaba. Él estaba muy emocionado por su DNI y no pudo”, expresó entre lágrimas.

Tras su muerte, Jennifer indicó que el SIS no le va a cubrir ningún gasto y que debe pagar S/2872 para poder retirar el cuerpo de su familiar. Sin embargo, representantes del SIS indicaron que los gastos están totalmente cubiertos.

Muere joven que no pudo ser atendido por no tener DNI - Ojo

