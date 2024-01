Solange Barslund (34), argentina radicada en Perú, estudió en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo de Buenos Aires y se convirtió en profesora de CrossFit. En el 2015 abrió su cuenta de Instagram con su nombre para compartir videos de sus entrenamientos. Tiempo después la renombró cuando le dijeron que se parecía a la musculosa vikinga Lagertha.

Pero ese no fue el único motivo. “Las mujeres tenemos que ser como las vikingas, fuertes, sin dejar nuestro lado femenino. Entonces me puse @lavikingaoficial para que las chicas que quieran estar fuertes puedan seguir la cuenta. Mis publicaciones están dirigidas a ellas porque suelen tenerle miedo al entrenamiento de fuerza”, señala Solange a diario OJO.

¿Qué podemos ver en tus videos?

Enseñanzas de cómo hacer correctamente cada ejercicio desde cualquier lugar. Uno de los miedos más grandes que hay cuando uno quiere empezar a entrenar es que no sabe cómo hacerlo y tiene miedo de lesionarse. El propósito de esta cuenta es brindar información desde la ciencia y de una manera clara, fácil y que la puedan entender todos. Los entrenamientos de fuerza para las mujeres son necesarios y tienen beneficios. El mayor tesoro de nuestro cuerpo es nuestra masa muscular porque protege los huesos y la manera de mantenerla es haciendo entrenamientos con pesas.

¿Abordas otros temas?

Sí, alimentación consciente, educación nutricional y aceptación del cuerpo. El entrenamiento de fuerza con constancia y disciplina nos dará un cuerpo estético, pero también uno fuerte que nos mantendrá sanas y permitirá llegar a viejas sintiéndonos jóvenes. Levantar carga influye física y mentalmente porque aumenta la autoestima, se liberan endorfinas y esto genera energía. Con cada sesión de entrenamiento uno se hace más fuerte.

¿Cuál es el primer paso para tener un cuerpo y mente saludables?

Decidir hacer algo por nuestra salud es el paso más grande, la iniciativa de hacer un cambio. Lo segundo es que ese objetivo que se quiere lograr no sea tan ambicioso. Uno no puede entrenar todos los días sin tener en cuenta su contexto personal. Ponernos expectativas muy altas hace que fracasemos y no podamos mantenerlas. Mínimo se puede entrenar tres veces por semana 30 minutos y si no 10 minutos es suficiente para empezar.

¿Para bajar de peso es más importante la alimentación o el ejercicio?

Hay que darle el 100 % al entrenamiento y el 100% a la alimentación. Hay que tener educación nutricional, no satanizar alimentos. Puede existir un balance sin dejar de comer lo que nos gusta, pero sabiendo cuánto de eso se puede comer a la semana sin sentir culpa después. No tenemos que sacar el arroz o el pan de la dieta. Tenemos que aprender qué nos aporta cada alimento y en qué momento consumirlo.

¿Es necesario contar con un nutricionista?

Sería ideal asesorarnos con un profesional especializado que sepa de actividad física, un nutricionista adecuado nos ayudará porque nos dirá cuántas calorías consumir, cómo distribuir la alimentación en el día a día, las opciones para quienes no pueden cocinar en casa y tienen que comprar alimentos en la calle, etc. Ahora, no todos tienen la posibilidad de ir a un nutricionista, entonces tienen que darse cuenta de qué alimentos deben priorizar para su bienestar. No hace falta que les digan que bajen el consumo de ultraprocesados y azúcar. Eso todos lo saben.

¿Un consejo para una mujer que tiene poco tiempo para hacer ejercicio y desea bajar de peso?

Primero, organizarse y plantear los días que va a tener 10, 30 minutos o una hora para entrenar. Luego, elegir el ejercicio que va a hacer y le divierta y motive porque de lo contrario no lo podrá mantener en el tiempo y lo que se quiere lograr es que esto sea una rutina. Si le gusta bailar, perfecto que baile tres veces por semana. Lo tercero es la fuerza de voluntad porque no siempre va a estar motivada para entrenar. La disciplina tiene que ser constante. Tiene que pensar en cómo quisiera llegar a sus 80 años, enferma o fuerte.

¿Con el ejercicio se puede reducir la grasa localizada, por ejemplo, del abdomen?

Cuando bajamos grasa, la bajamos de todo el cuerpo. La grasa abdominal es la que más cuesta bajar con el paso de los años. Para ello hay que sumar más días de entrenamiento y prestarle atención a la alimentación. No te puedo decir que vas a demorar tres meses en bajar la panza porque depende de tu edad, del tipo de actividad que hagas, de qué estás comiendo, de tu nivel de estrés, etc. Si tu estrés es alto a lo mejor no vas a bajar de peso. Acá entraría la meditación.

¿Las pastillas para bajar de peso son efectivas?

No tienen un aval al 100 %. Hay personas con obesidad que las consumen sin una prescripción médica y abusan. Los entrenadores, nutricionistas y todos los agentes de salud no las recomendamos. Algún influencer puede recomendar estas pastillas, pero a lo mejor ni siquiera las consume, solo le interesa cuánto le van a pagar por promocionarlas.

¿Y las fajas reductoras?

Es imposible bajar de peso con una faja. Esta lo que hace es comprimir nuestros órganos, que la presión de estos vaya al suelo pélvico, entonces se generan problemas de prolapso. Con una faja le hacemos un daño tremendo a nuestra columna, órganos, suelo pélvico y fuerza abdominal. Lo que hace bajar de peso es llevar un déficit calórico con asesoría de un nutricionista, una dieta adecuada y entrenamiento.

¿Una gestante puede hacer ejercicios?

Sí. Me enfoco en las mujeres que no tienen riesgo en su embarazo, que se pueden mover y que entrenaron toda la vida. Todo depende de cómo sienten su cuerpo. Pueden bajar el número de repeticiones, el peso y la intensidad porque no pueden agitarse y llevar sus pulsaciones tan altas. Ellas deben estar acompañadas de un profesional que sepa entrenarlas y tener el visto bueno de su ginecólogo.

FICHA BIOGRÁFICA

Solange Barslund es licenciada en alto rendimiento deportivo, profesora de educación física y especialista en entrenamiento de fuerza. Si desea entrenar con ella puede inscribirse hasta el 8 de enero al Desafío Gym Virtual: https://www.lavikingaoficial.com.

538 mil seguidores tiene en su cuenta de Instagram @lavikingaoficial. También está en TikTok y YouTube.