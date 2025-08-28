Cada vez más jóvenes peruanas se registran en aplicativos virtuales de citas Chicas buscan “sugar dadies” En el Perú, hay varias jóvenes que navegan en Internet buscando a su “sugar”.

Cada vez más jóvenes peruanas se registran en aplicativos virtuales de citas para encontrar a un “sugar daddy”, hombres mayores con buena posición económica dispuestos a brindar apoyo financiero a cambio de compañía.

En Lima, este fenómeno no deja de crecer y ya coloca a la capital entre las ciudades con mayor demanda en la región.Las llamadas sugar babies tienen en promedio 25 años, aunque muchas empiezan desde los 18.

La mayoría son estudiantes universitarias o recién egresadas, interesadas en costear sus estudios o acceder a un estilo de vida más exclusivo, según datos de la plataforma alemana MySugarDaddy, Viajes, experiencias de lujo y acceso a mayores comodidades son parte de los beneficios que motivan a estas jóvenes a unirse a estas plataformas.

Además de las aplicaciones especializadas, también proliferan grupos en redes sociales como Tinder o TikTok que promueven este tipo de relaciones.Lima se encuentra entre las ciudades con más suscriptores en MySugarDaddy de América Latina, junto a Ciudad de México, Buenos Aires, Santiago de Chile y Bogotá.

En el Perú, al menos seis mil usuarios se han inscrito como sugar daddies.Los hombres interesados tienen en promedio entre 40 y 44 años, con estabilidad económica, una condición clave para cumplir con el rol de proveedor dentro de estas relaciones.

Desde MySugarDaddy explicaron que las limitadas oportunidades laborales y la situación económica de la región podrían impulsar la expansión de esta tendencia. A ello se suma la visibilidad en redes sociales, que ha contribuido a normalizar estos vínculos.

En Lima, la mayoría de “sugar daddies” afirma contar con una posición económica estable, mientras que las jóvenes buscan desde apoyo para la universidad hasta viajes y experiencias exclusivas.“Los tiempos son distintos y las dinámicas de parejas también han cambiado.

Sin embargo es importante que ambos miembros estén en la misma sintonía en cuanto a saber qué es lo que ofrecen y qué es lo que brindan para evitar malos entendidos en la relación”, señaló a OJO la psicóloga de pareja de Cuánto Jennifer Garrido.

Los “sugar” pueden encontrarse en varios aplicativos virtualesaños es la edad promedio que puede tener una chica que busca un sugar.El aplicativo de Sugar Daddy ofrece a las postulantes “actualizar su estilo de vida”.