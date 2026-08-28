La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) desarrolló hoy una supervisión diagnóstica en la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur (UNTELS), a fin de acompañar las acciones de prevención que esta casa de estudios debe implementar frente a la amenaza que representa el fenómeno El Niño.

En esta visita a la UNTELS, las autoridades universitarias explicaron que las últimas lluvias que llevaron a la declaratoria de emergencia de su distrito, Villa El Salvador, los afectaron de manera moderada y provocaron filtraciones de agua en algunos ambientes. Por ello, presentaron un plan para hacer frente a estas amenazas.

La rectora de la UNTELS, doctora Gladys Cruz Yupanqui, aseguró que la universidad está alerta ante los riesgos climáticos, a pesar de las deficiencias estructurales y de presupuesto que afronta la institución.

Por su parte, el superintendente de la Sunedu, doctor Vicente Espinoza Santillán, señaló que esta visita busca conocer las acciones que las universidades tienen programadas para asegurar la continuidad del servicio educativo frente a los riesgos climáticos. Asimismo, destacó que lo más importante es conocer los planes de recuperación y restablecimiento del servicio de presentarse afectaciones de consideración.

Pabellón clausurado

Durante el recorrido, se constató que un pabellón de cuatro pisos, con no más de diez años de inaugurado, fue clausurado por Defensa Civil debido a que se evidenciaron serias fallas estructurales desde su construcción, lo que representa un riesgo para toda la comunidad universitaria.

Para la UNTELS, la única solución es demoler dicho edificio y construir uno nuevo que permita atender la creciente demanda académica.

El superintendente anunció que este tipo de visitas continuarán en diversas universidades a nivel nacional por parte de los equipos técnicos de la Unidad de Verificación del Servicio Educativo Superior Universitario, con especial énfasis en aquellas regiones donde existen antecedentes históricos de afectaciones graves por el fenómeno El Niño.