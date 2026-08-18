La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) recibió a diputados, autoridades locales, dirigentes estudiantiles y representantes de la ciudadanía para evaluar la situación de la prestación del servicio educativo superior en el distrito de Curahuasi, provincia de Abancay, región Apurímac, con el objetivo de contribuir a la continuidad de los estudios universitarios y proteger el derecho de los estudiantes a una educación superior de calidad.

La delegación estuvo integrada por los diputados Jesús Pérez Alccahuaman y Luz Mérida Soto Ferrari; el alcalde distrital de Curahuasi, Gorky León Ojeda; los dirigentes estudiantiles Luis Javier Barazorda Garcés, presidente del Centro Federado, Deisy Olivera Pillco y Juan José Castillo Chani; además de asesores y representantes de la sociedad civil; a quienes el superintendente Dr. Vicente Espinoza Santillán comprometió el esfuerzo institucional para velar por el interés supremo del estudiante.

Además, en la reunión, la Sunedu informó que la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) no incluyó el establecimiento ubicado en Curahuasi en su proceso originario de licenciamiento institucional. Esta precisión permitió identificar las vías normativas aplicables para evaluar mecanismos que contribuyan a regularizar la oferta educativa y resguardar la trayectoria académica de los estudiantes.

Como principal acuerdo, se anunció la realización de una mesa de trabajo multisectorial el próximo 2 de septiembre en Curahuasi, con la participación de diputados, autoridades municipales, representantes de la Sunedu, estudiantes y ciudadanía, para abordar la situación vinculada al licenciamiento de la filial de la UNSAAC en dicha jurisdicción.

En ese sentido, este espacio permitirá fortalecer el diálogo y definir una hoja de ruta para la revisión de los aspectos técnicos y normativos correspondientes, lo que facilitará una evaluación integral de las alternativas orientadas al desarrollo ordenado de la educación universitaria en la zona.

En el marco de sus competencias, la Sunedu reafirma su compromiso de acompañar técnicamente los procesos institucionales que contribuyan al cumplimiento de las condiciones básicas de calidad, actuando con transparencia y apertura al diálogo en beneficio de la comunidad universitaria y de la ciudadanía.