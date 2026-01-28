Surquillo se prepara para vivir uno de los fines de semana más esperados del año con la gran Celebración Nacional del Día del Pisco Sour que tomará el Parque Reducto de la avenida Angamos del 6 al 8 de febrero y convertirá al distrito en el epicentro de la fiesta de la bebida bandera del Perú.

Durante tres días Lima pondrá los ojos en Surquillo donde miles de vecinos y visitantes se reunirán para rendir homenaje al pisco sour en un festival que mezclará sabor tradición música y cultura en un solo espacio abierto para toda la familia.

El evento se realiza con el respaldo de la Municipalidad de Surquillo que apuesta por convertir esta celebración en una vitrina nacional para la gastronomía el turismo y la identidad peruana consolidando al distrito como un punto clave de los grandes encuentros culturales de la capital.

Marcas emblemáticas y productores artesanales llegarán al parque con sus mejores preparaciones mientras reconocidos bartenders mostrarán en vivo cómo se crea el pisco sour perfecto acompañado de una feria gastronómica con platos que representan lo mejor de la cocina peruana.

A esta experiencia se sumarán presentaciones artísticas música en vivo danzas tradicionales y espacios culturales que permitirán al público conocer la historia y el valor del pisco como denominación de origen y símbolo del Perú ante el mundo.

El momento más esperado llegará el día central con la gran degustación gratuita de mil pisco sours que reunirá a los asistentes en una verdadera celebración ciudadana pensada para compartir y disfrutar con responsabilidad.

Para recibir a miles de personas el Parque Reducto de la avenida Angamos será acondicionado especialmente con todas las medidas de seguridad y orden necesarias para garantizar un evento cómodo seguro y familiar.

Manuel Carmona director de eventos de la Cámara Gastronómica y Turística destacó que el respaldo de la Municipalidad de Surquillo permite que esta fiesta nacional se realice con proyección cultural y organización convirtiéndola en una oportunidad para unir a los ciudadanos alrededor de una tradición que identifica al país.

La actividad es de ingreso libre y está abierta a todo el público que quiera vivir una experiencia única donde el pisco sour la música y la cultura se encuentran en un mismo lugar.

Del 6 al 8 de febrero Surquillo no solo celebra una fecha emblemática sino que se convierte en la capital del pisco sour y en el punto de encuentro de una de las tradiciones más queridas del Perú