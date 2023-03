La ilustradora y muralista Tamie Tokuda, “Tamiki”, comparte su trabajo artístico a través de Instagram y TikTok. Estas redes sociales permiten observar sus obras con temas que buscan tener un impacto social. Su trabajo también se puede apreciar en las calles de Lima con murales con mensajes como el empoderamiento femenino.

Su talento hizo que la invitaran a participar de la iniciativa “Historias de úteros”, por el Día Internacional de la Mujer, que busca visibilizar las vivencias que experimentan las mujeres con esta parte de su cuerpo. Diario OJO habló con ella sobre su trabajo artístico y cómo se involucró en dicha iniciativa.

¿Cuáles son los temas de tus ilustraciones y murales?

Mi diversidad cultural porque mi padre es de Japón y mi madre de Huaraz. Mis obras también expresan mis vivencias en Lima, buscan dar a conocer espacios naturales y reflejan mi experiencia de vida como mujer.

¿Sientes que permanecen los prejuicios hacia el arte urbano?

El arte en espacios públicos tiene esa imagen de vandalismo porque lo relacionan a lo ilegal, a pintar sin permiso. Sin embargo, el arte urbano es una forma de expresión, se busca generar la identidad de un barrio. Actualmente cuando me ven pintando sus calles, los vecinos me preguntan si me animo a hacer más murales en su barrio. En estos años ha habido más apertura.

¿Has sentido que hay más prejuicios hacia la mujer que pinta murales?

Creo que hay una noción de que los espacios públicos son más masculinos. Cuando estoy pintando en el andamio hay gente que se sorprende de que yo, una mujer, esté haciendo ese tipo de trabajo. Sin embargo, siento que en los últimos años hay más mujeres que se involucran en la intervención artística de espacios públicos y eso es bonito.

¿Qué sientes al ver un mural tuyo terminado?

Tengo sensaciones de satisfacción y superación. He hecho murales grandes que no pensé que iba a poder porque hay que solucionar, por ejemplo, temas de logística, como el manejo del andamio. Es excelente sentir que he logrado afrontar los problemas con éxito.

¿Cómo te involucraste en “Historias de úteros”?

El equipo de la marca Nosotras se contactó conmigo, me comentó sobre el proyecto y me gustó, por eso decidí participar pintando úteros en muros. Es muy necesario y bastante valiente hablar de temas que aún son tabú como la menstruación o la intimidad femenina en general.

¿Una obra artística puede concientizar a las personas y hacer que cambien de actitud sobre algún tema?

El arte puede llamar a la reflexión, a que se forme un debate y a normalizar ciertas situaciones. Por ejemplo, en el proyecto de los úteros se busca normalizar su imagen. El arte puede lograr un cambio en la sociedad.

Historias de úteros

Tamiki es una de las artistas graffiteras pertenecientes al colectivo cultural Puro Muro que ilustraron algunos puntos autorizados de Miraflores, Barranco, Chorrillos y el Callao con representaciones artísticas de úteros.

Las mujeres que deseen sumarse a esta iniciativa deberán realizar una ilustración y subir una foto a bit.ly/3k4KRAq para participar del sorteo de las 50 obras que se presentarán en una exposición que se desarrollará el 29 de marzo en el Monumental Callao.





FICHA BIOGRÁFICA

Tamie Tokuda tiene 29 años. Estudió diseño gráfico en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se dedica al muralismo y la ilustración digital.

Su cuenta @ta.mi.ki en TikTok tiene más de 15 mil seguidores y su cuenta @Tamiki en Instagram tiene 12 mil seguidores.