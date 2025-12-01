La tensión por la presencia de migrantes indocumentados sigue latente en la frontera sur del país. Militares peruanos impiden el ingreso de ilegales tras la declaratoria de emergencia en el área mientras que carabineros de Chile realizan constante patrullaje.

En dicho escenario, un grupo de extranjeros de Venezuela y Colombia se encuentran varados en la Línea de la Concordia, entre Tacna (Perú) y Arica (Chile), sin posibilidad de entrar a territorio peruano debido a que no cuentan con papeles en regla.

“Nosotros queremos regresar a nuestro país. No queremos quedarnos en ningún lado”, dijo uno de los foráneos, que planteó su deseo de que lleguen buses que los lleven rumbo a sus países de origen dado que entre los perjudicados hay niños.

“Un bus que lo coloquen aquí y lo vamos a pagar. Nosotros no estamos pidiendo que nos lo paguen y hacemos el paso, porque si fuera por otro lado, nosotros nos movemos, pero es que ¿por dónde vamos a pasar?”, anotó tras señalar que están dispuestos a un control de antecedentes.

PROBLEMA. Para el internacionalista Óscar Vidarte es “políticamente muy difícil” establecer un corredor humanitario que permita el tránsito de los migrantes que buscan salir de Chile a través del Perú para regresar a sus naciones.

“Es un tema costoso, (pero) se puede hacer. El problema es que, si políticamente existen las condiciones, porque tú no puedes hacer un correo humanitario hacia Venezuela si Venezuela no va a autorizar su ingreso. Esto requiere mucha cooperación entre los países”, explicó en RPP.

Autoridades chilenas, como el diputado chileno por Arica y Parinacota, Luis Malla, y el senador electo, Vlado Mirosevic, han coincidido en la necesidad de establecer un corredor humanitario con el propósito de que nuestro país entregue salvoconductos temporales.

15 migrantes estaban ayer en frontera donde no hay servicios, pero la cifra varía cada día.

OJO AL DATO. La crisis migratoria que involucra a Perú y Chile ha golpeado al turismo en Tacna por la nula llegada de visitantes chilenos.