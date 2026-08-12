Los movimientos sísmicos registrados en diferentes países de Sudamérica, como Venezuela y Colombia, vuelven a poner en evidencia la importancia de la prevención al momento de adquirir un terreno o proyectar una vivienda.

En una región expuesta a la actividad sísmica, elegir terrenos con condiciones adecuadas, evaluar el tipo de suelo y construir viviendas bajo criterios y normas antisísmicas son aspectos fundamentales para proteger a las familias y su patrimonio.

En este contexto, la Inmobiliaria y Constructora Percy Rojas continúa impulsando proyectos orientados a las familias que buscan invertir y construir su futuro, entre ellos Residencial Valle Nuevo, en Carabayllo, y su próximo proyecto Casa de Campo en Huarmey.

“Los terremotos que se producen en países como Venezuela y Colombia nos recuerdan que la prevención debe ser una prioridad. Al comprar un terreno, debemos informarnos sobre sus características, verificar la documentación y considerar una futura construcción segura y antisísmica”, señaló Percy Rojas, administrador de la empresa.

La empresa anuncia que a fines de septiembre se iniciará la venta de terrenos en Residencial Valle Nuevo, en Carabayllo, un ambicioso proyecto inmobiliario que contará con todos los servicios y estará dirigido a familias que buscan una alternativa para adquirir un espacio propio, construir su vivienda y realizar una inversión con visión de futuro.

Este nuevo proyecto se suma a la propuesta inmobiliaria de Percy Rojas, que busca brindar alternativas de inversión en diferentes zonas y con una visión de desarrollo urbano y familiar.