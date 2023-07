Gran indignación ha causado la violación sexual y posterior muerte de una bebé de tan solo 11 meses por parte de su progenitor, un sujeto de 18 años identificado como Geancarlos Peralta Chanca.

Este repudiable hecho se produjo el domingo 2 de julio, en Huachipa. El detenido fue llevado a la sede central de la Dirincri y podría afrontar cadena perpetua por los presuntos delitos de feminicidio y violación sexual de su hija.

La abuela de la bebita fallecida protagonizó conmovedoras escenas de dolor cuando llegó al Hospital Hipólito Unanue y se enteró de esta terrible noticia. “Mi nieta dicen que ha fallecido, no sé si será cierto. ¡No, no, no, maldito!”.

Detenido también abusó de su pareja

Según testimonio de la mujer, Geancarlos Peralta Chanca también abusó sexualmente de la madre de la bebé fallecida, cuando esta tenía 14 años de edad.

“Cuando ella (mi hija) da a luz la Fiscalía actúa, entonces le declara violación sexual a menor de edad, ahí nace mi nieta, quería criarlo yo sola sin apellido de esa lacra. Él le mordía a mi nietecita y a mi hija, solo que él le habrá lavado el cerebro a ella. Que se pudra en la cárcel, debe haber una ley de pena de muerte para quienes maltratan a una criatura inocente. No, mi nieta, se va parte de mí, no” , dijo.

