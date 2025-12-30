Ante la seguidilla de sismos que se han registrado en el país, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) instó a las familias a armar y tener a la mano su mochila de emergencia, que les permita sobrevivir las primeras 24 horas después de ocurrido un terremoto.

Esta mochila, que sirve para dos personas, debe estar equipada con artículos indispensables de higiene, botiquín, abrigo, alimentos no perecibles y dinero. Además, es importante incluir necesidades especiales para bebés o niños, adultos mayores, personas embarazadas, personas con discapacidad o enfermedades crónicas.

“En una situación de emergencia se genera escasez y la ayuda podría demorar”, por lo que una mochila con todos estos elementos tiene gran utilidad, señaló el Indeci, tras precisar que debe ubicarse en un lugar seguro y accesible.

RIESGO. La población debe tomar todas las medidas necesarias debido a que el Perú se ubica en el “Cinturón de Fuego del Pacífico”, donde hay alta actividad sísmica, y hace más de 275 años no se produce un sismo con epicentro en la capital.

Así lo hizo saber Hernando Tavera, presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), quien reconoció que “desde el punto de vista estructural”, Lima no está preparada para soportar un terremoto y su población corre peligro.

“Y realmente el riesgo es bastante alto. Lo que queda es trabajar, prepararnos para reducir nuestro nivel de riesgo. Y es un trabajo que se hace con los simulacros, pero esos simulacros, cada persona debería repetirlo en su vivienda”, señaló.

OJO AL DATO. La mochila debe tener un peso total aproximado de 8 kilos y contar con bolsillos internos, laterales y frontales según disponibilidad.