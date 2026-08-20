Los gremios de transporte urbano de Lima y Callao anunciaron que paralizarán sus operaciones el próximo martes 25 de agosto, ante la falta de respuestas del Gobierno frente a la ola de extorsiones y atentados que golpea al sector.

La medida podría suspender gran parte del servicio en la capital y el primer puerto.La Unión Gremial de Lima-Callao informó que la paralización será total, salvo que antes de esa fecha el Ejecutivo atienda sus reclamos y abra un canal de diálogo.

Los transportistas aseguran haber solicitado en reiteradas oportunidades una reunión con la presidenta Keiko Fujimori, pero hasta el momento esta no se habría concretado.Los dirigentes sostienen que durante agosto se han seguido registrando ataques contra choferes, empresarios y pasajeros.

Para los gremios, ya no se trata de episodios aislados, sino de una violencia sistemática vinculada principalmente a organizaciones dedicadas a la extorsión y el sicariato.

NUEVOS ATAQUES. La madrugada de ayer estuvo marcada por dos nuevos ataques contra el transporte en la capital.

En el Cercado de Lima, un chofer de una combi informal que cubría la ruta Lima-Callao fue asesinado de varios disparos cuando retornaba a su unidad tras comprar una bebida para su madre. Sus compañeros denunciaron que pagan S/40 diarios a la organización criminal “Callao Unido”.

Horas después, un bus interprovincial de Cruz del Sur que trasladaba pasajeros hacia Ica fue atacado a balazos cuando circulaba por el cruce de las avenidas Canadá y Rosa Toro, en San Luis.

Sujetos que se movilizaban en una motocicleta dispararon contra la unidad y dejaron tres impactos, dos de ellos cerca de la zona del conductor; pese al peligro, no se registraron heridos.

El presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, Héctor Vargas, también cuestionó la efectividad del denominado “Plan Escudo”, estrategia que contempla presencia policial y participación de las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad del transporte público.

Según Vargas, durante varios días consecutivos se reportaron atentados y consideró que el despliegue actual repite medidas que ya fueron aplicadas anteriormente sin conseguir reducir la violencia.Los representantes del sector acudieron también ayer al Congreso en busca de respaldo y fueron recibidos por integrantes de la bancada de Ahora Nación.

Desde allí insistieron conocer primero cuál será la estrategia integral que aplicará el Ejecutivo.soleses el promedio diario de cupos que cobran a las empresas de transporte, según información de los gremios. El fortalecimiento de las unidades policiales y fiscales especializadas en extorsión y sicariato es la propuesta de los gremios.Leyenda a 57 caracteresde texto Sed Emli aisasasasassSi seniumu satia?