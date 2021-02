¡Lamentable! El día de ayer se viralizo un terrible video en donde se aprecia el asesinato a sangre fría de un ciudadano venezolano, que trabajaba en un puesto de ropa cerca del mercado ex-Mayorista de Trujillo.

La víctima, identificada como Orlando Antonio Abreu Suárez de 27 años, que radicaba en Trujillo, y trabajaba como comerciante, fue atacado por delincuentes que cobraban cupos en la zona cuando vendía sus productos de manera ambulatoria.

El crimen fue grabado por las cámaras de seguridad del negocio. Como muestra el video, un delincuente apodado “Cara Cortada” amenazó a Abreu, lo increpó e intentó dispararle en varias oportunidades.

“¿Qué pasó viejo, qué pasó?”, le cuestionó Orlando a su victimario mientras este lo apuntaba con un revólver frente a varios testigos. “¡Yo no me he metido con ustedes!”, enfatizó el joven para evadir la seria amenaza.

El atacante insulta a su víctima y le dice que su objetivo es quitarle la vida, intentó disparar pero el arma se le traba. Cuando finalmente pudo accionar el arma, el tiro dio en la humanidad del venezolano, quien cayó al piso y murió minutos más tarde.

"Perú" (IMÁGENES FUERTES) es tendencia por este video, se trata de un venezolano que fue asesinado en Perú, informan que esto fue negarse a pagar una cuota por el puesto que estaba atendiendopic.twitter.com/jqBBxVMvv5 — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) February 13, 2021

