Jonathan Horna Feijoo, más conocido como ‘Youna’, denunció en sus redes sociales un presunto abuso de autoridad y cohecho por parte de la policía. La expareja de Samahara Lobatón reveló que los efectivos policiales lo golpearon y enmarrocaron porque no les quiso pagar una coima.

“Ayer 13 de febrero, me encontraba con mi primo saliendo del trabajo cuando unos efectivos policiales nos intervinieron. Nos pidieron nuestros DNI, pase laboral, documentos del vehículo, lo cual estaba en regla”, se lee en el inicio de la publicación de Horna Feijoo.

Foto: Captura de Pantalla (Instagram/@flockogram)

“El efectivo policial nos pidió dinero para evitarnos problemas, pero no entendíamos el problema ya que no habíamos cometido ninguna infracción y vuelvo a decir todo estaba en regla. Entonces comenzamos a grabar, y ahí donde se niega a entregarnos nuestros DNI y nos obliga a acompañarnos a la comisaría, aduciendo que nos faltaban documentos”, sigue narrando los hechos.

Foto: Captura de Pantalla: (Instagram/@flockogram)

“Como no habíamos cometido ninguna falta, obviamente nos negamos a ir y le pedimos que nos devuelva los documentos. En el video claramente se ve que no le faltamos el respeto, el agente policial llamó a sus compañeros y sin pedirnos explicación alguna nos agredieron, enmarrocaron y nos obligaron a subirnos al carro. (…) Fue ahí donde le pedí ayuda a la gente que estaba mirando en la calle, le dije al policía que estaba haciendo mal, y solo por no darle dinero”, finalizo el joven.

Samahara Lobatón: su expareja ‘Youna’ denuncia abuso de autoridad por parte de la policía | DIARIO OJO

TE PUEDE INTERESAR