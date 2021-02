Macarena Gastaldo no dudó en pronunciarse sobre los escándalos que hoy en día envuelven a Sheyla Rojas, a quien calificó de “sin moral” y “no respetar códigos” entre amigas, tras hacerse público que la rubia le envió videos íntimos a la expareja de su entonces amiga, Paula Manzanal.

“No me sorprende nada de ella, es más, respetaba la amistad que tenía con Paula porque le tenía mucho cariño, pero con todo lo acontecido… Me parece que es una chica que no tiene códigos ni moral. Hasta pena me da, porque creo que está enferma”, comenzó diciendo.

“Es probable que sufra de ninfomanía, porque uno de los principales síntomas de esta enfermedad es el trastorno de control de impulsos y trastorno bipolar. Quizá debería tratarse”, agregó.

Por otra parte, la modelo argentina reveló que habló con Manzanal y asegura que la notó muy dolida con lo acontecido con Sheyla Rojas. “La noté muy decepcionada. Sentí su dolor y se me llenaron los ojos de lágrimas porque nadie se merece eso, sobre todo porque Paula se portó 10 puntos con ella. (Sheyla) es la típica clase de amiga que nadie quisiera tener”, finalizó diciendo a Trome.

