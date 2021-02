Lesly Castillo estuvo enlazada en directo con el programa de Magaly Medina, donde reveló detalles inéditos de la relación que lleva con su esposo hace más de cinco años, y que fruto de ese amor nació la pequeña Charlotte.

Y es que la modelo aseguró que su pareja deja que ella haga sus cosas libremente, como dedicarse de lleno a crear contenido para las redes sociales. “Este amor es tan bonito, yo estoy babeando por mi esposo. Yo solo quiero que este amor siga y que no venga ninguna a quitármelo, aunque lo dudo”, comenzó diciendo.

Por otra parte, lo que sorprendió a propios y extraños, fue que Lesly también reveló que varias chicas del medio le habrían escrito para obtener contactos de empresarios.

“Tengo que contarte algo. Hay chicas de la farándula que me escriben, con las que nunca he tenido amistad, son compañeras del medio y me escriben: ‘Hola Leslie’, y después cuando pregunto a mis amistades que las conocen, me dicen que es por mi esposo. Quieren que les presente gente de dinero, no sé qué creen estas chicas”, expresó.

“Claro, las chicas que siempre están en la búsqueda de un novio billetón, ven que tu esposo es un buen candidato, que a ti te da tus gustos, hombre trabajador, exitoso, entonces piensan que puedes presentarles a los amigos de tu esposo”, respondió instantáneamente la popular ‘Urraca’.

