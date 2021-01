Samahara Lobatón confirmó hace algunos días que ya no es pareja sentimental de Youna, tras protagonizar un escándalo por violencia familiar que terminó con denuncia en la comisaría de La Perla. Y es que la joven influencer aseguró que por el momento llevan una “buena relación de padres”.

Sin embargo, lo que sorprendió a propios y extraños son unas recientes imágenes que mostró el programa “Amor y Fuego” donde se logra ver al joven barbero acompañado de una misteriosa señorita.

Según se aprecia, Youna viene pasando sus días al lado de su familia y amigos, aunque en más de una oportunidad fue visto junto a una joven con quien realizaba las compras en un supermercado.

“Por su puesto. Somos papás de Xianna, eso nunca va a terminar. Somos una familia, por más que no seamos pareja. Somos padres y eso será para toda la vida. Compartimos roles. Él me ayuda bastante con la bebé, es algo que no puedo negar”, fue lo que dijo la hija de Melissa Klug.

TE PUEDE INTERESAR