El norte se ahoga por el fenómeno El Niño. Las intensas lluvias que azotan Tumbes provocaron el desborde del río Zarumilla e inundaron viviendas y calles en varias localidades, dejando a numerosas familias damnificadas.

El asentamiento humano Puerto Perú, en el distrito fronterizo de Aguas Verdes, quedó bajo el agua y sus pobladores tuvieron que ser evacuados a albergues temporales con apoyo del Ejército.

También se reportaron daños en Villa Perú y la ampliación Tomás Arizola. “Nosotros pedimos ayuda, que nos ayuden con el muro de contención”, reclamó una de las afectadas, quien señaló que son más de 300 familias perjudicadas.

Las precipitaciones, que comenzaron la noche del domingo y continuaron durante la madrugada del lunes, también activaron quebradas, como Corralitos, y provocaron que el río Tumbes supere el umbral de alerta roja.

Las lluvias volvieron con fuerza la tarde de ayer a Tumbes acompañadas de descargas eléctricas y, con el paso de las horas, según advirtió el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), se desplazaron hacia la región Piura, generando preocupación en distritos costeros como Máncora.

ATENCIÓN. Ante la emergencia, el Ejército desplegó efectivos de su Compañía de Intervención Rápida para apoyar a los damnificados y atender los sectores más afectados.

Los militares trabajaron con motobombas para retirar el agua acumulada en puntos críticos como el parque El Beso, la avenida Arica y el cruce de las avenidas Tumbes y La Marina.

En paralelo, el Gobierno anunció la instalación de un hospital de campaña en el coliseo Mariscal Cáceres. La población teme que se disparen los casos de dengue y leptospirosis por el agua empozada.

SIN TREGUA. La presidenta Keiko Fujimori advirtió que Tumbes atraviesa un segundo episodio de precipitaciones fuertes y señaló que, según el Senamhi, Piura y Tumbes registraron niveles de lluvia “inéditos”.

Por su parte, la jefa del Senamhi, Grinia Ávalos, calificó el episodio como extraordinario y alertó que El Niño podría intensificar la frecuencia y la fuerza de las lluvias en los próximos meses.

Ávalos advirtió que el país se encamina hacia una etapa de mayor peligro por las precipitaciones. “Estamos en camino hacia el periodo más crítico de las lluvias”, alertó.

Aunque se espera una disminución temporal de las precipitaciones, el Senamhi pronosticó un nuevo periodo de lluvias entre el jueves 5 y el sábado 7 de noviembre en Tumbes y Piura.

OJO AL DATO. En videos grabados por la población, se observa que los damnificados de Zarumilla caminaban con el agua alcanzándoles el pecho.