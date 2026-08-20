Una turba intentó impedir que agentes de la Policía Fiscal de Puno trasladaran un camión cargado con mercadería de contrabando valorizada en más de S/1.7 millones, intervenido en la ciudad de Juliaca. El vehículo transportaba cigarrillos, papel higiénico, aceite de soya, gaseosas y otros productos que habrían ingresado al país desde la frontera con Bolivia.

La intervención estuvo a cargo de agentes del Área de la Policía Fiscal Puno, quienes, tras un trabajo de inteligencia, ubicaron el camión en inmediaciones del jirón Babilonia, en la urbanización Ciudad de Dios, en Juliaca. El vehículo tenía como destino las ciudades de Arequipa y Lima.

Durante la revisión de la carga, los policías encontraron cigarrillos de la marca Golden Beach, papel higiénico, aceite comestible de soya, gaseosas y otros productos. Según la información policial, toda la mercadería estaba valorizada en más de S/1.7 millones y no contaba con documentación que acreditara su ingreso legal al territorio nacional.

Ante esta situación, los agentes procedieron con la incautación de los productos por la presunta comisión de un delito aduanero. El camión utilizado para transportar la mercadería también fue incautado y quedó a disposición de las autoridades.

Intentaron impedir el traslado

El operativo no terminó con la intervención del vehículo. Durante el traslado de la mercadería hacia los almacenes de SUNAT-Aduanas, un grupo de personas presuntamente vinculadas a los contrabandistas intentó impedir el procedimiento y se enfrentó a los agentes policiales.

Los efectivos actuaron conforme a sus competencias para controlar la situación y garantizar el traslado de la mercadería y del vehículo hasta los almacenes correspondientes.

Como parte de las diligencias preliminares, las autoridades también obtuvieron información sobre una presunta vinculación del vehículo con la organización denominada “Los Tercos Locos de los Andes”. Este aspecto será investigado por las autoridades competentes y determinará si existe alguna relación entre los ocupantes del vehículo y dicha organización.

El caso fue comunicado al Ministerio Público, que dispuso continuar con las diligencias correspondientes. La mercadería y el camión permanecen en los almacenes de SUNAT-Aduanas mientras avanzan las investigaciones.