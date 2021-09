Un niño de tres años fue asesinado por su madre y su padrastro, y su cadáver abandonado en una vivienda deshabitada en la provincia de Pampas Tayacaja, en la región Huancavelica. Luego de cometer el crimen la pareja fugó a Lima. El sujeto regresó a la escena del crimen para supuestamente despistar a la Policía, pero terminó capturado, mientras la mujer fue detenida en un hostal de Lima.

El parricidio del menor fue descubierto el 6 de setiembre en el centro poblado de Chilcas, distrito Daniel Hernández, en Huancavelica. Los moradores encontraron el tronco correspondiente a un niño entre unos matorrales y su cabeza en el silo de una vivienda desolada. Detectives del Departamento de Investigación Criminal de Huancavelica iniciaron las pesquisas logrando identificar al menor.

Esta es la casa donde hallaron sin vida al niño de tres años. (Foto: PNP)

Las sospechas del parricidio recayeron en Elsa Salvatierra Contreras (21) y Pacco Montes Urbano (56), madre y padrastro del niño, respectivamente, ya que no había denuncia de la desaparición del infante.

Durante las pesquisas, se conoció que la progenitora y su pareja -quien tiene antecedentes por el delito de violación sexual y recién había salido de prisión- habían fugado a la capital. No obstante, Pacco Montes retornó a Huancavelica para supuestamente despistar a los detectives de la Policía.

En dicha ciudad, Montes terminó por admitir su delito por lo que fue capturado. Señaló que actuó en complicidad de la madre del menor.

En tanto, agentes del Departamento de Investigación Criminal de Santa Anita, en coordinación con la unidad especializada de Huancavelica, capturaron a Elsa Salvatierra Contreras (21) oculta en el hostal “Angie”, ubicado en el distrito de Santa Anita donde se encontraba hospedada desde el 7 de setiembre, informó el general Jorge Angulo, jefe de la Región Policial Lima, durante una conferencia de prensa.

“Es un hecho muy lamentable, el sujeto había salido recientemente de un penal por el delito de violación sexual y el impedimento para que prosiga su relación sentimental habría sido el niño [...] Lo que ella nos contó fue algo escalofriante, se han dado un conjunto de situaciones, además fue a conciencia, no es un tema que haya sido accidental. No voy a brindar detalles para no herir susceptibilidades del público. Ella será trasladada a la ciudad de Huancavelica donde se realizan las investigaciones”, señaló el oficial.