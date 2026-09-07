Uno de cada dos industriales formales encuestados por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) reportó una afectación seria por el comercio ilícito en el Perú, según una reciente consulta realizada por el gremio para conocer el impacto de esta actividad sobre las empresas.

El resultado evidencia una problemática que, de acuerdo con la SNI, no puede ser dimensionada únicamente a partir de las incautaciones realizadas por las autoridades. Las estadísticas oficiales permiten conocer los operativos y mercancías decomisadas, pero no reflejan necesariamente el impacto que el comercio ilícito genera sobre las empresas que operan dentro de la formalidad.

“La información pública disponible sobre el comercio ilícito en el Perú y otros países solo refleja una parte del problema, ya que se basa principalmente en las incautaciones y no permite dimensionar la verdadera magnitud”, explicó Silvia Hooker Ortega de la Comisión de Lucha contra el Comercio Ilícito de la SNI.

La encuesta fue presentada durante el V Encuentro del Consejo de Asociaciones Empresariales Sudamericanas por el Comercio Lícito, realizado en Buenos Aires el 30 de junio y 1 de julio. El encuentro reunió a representantes empresariales de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Perú y Uruguay para analizar el impacto del comercio ilícito y establecer mecanismos de cooperación.

Buscan medir el impacto real

Ante la falta de información que permita conocer el alcance del problema sobre el sector productivo, la SNI decidió consultar directamente a empresas industriales formales.

Según Hooker, esta necesidad también motivó la creación, hace tres años, del Observatorio de Lucha contra el Comercio Ilícito (OLCI), iniciativa orientada a generar y difundir evidencia sobre esta actividad y sus efectos en la economía formal.

“Aprendimos de nuestros pares chilenos la importancia de contar con un observatorio que genere evidencia y contribuya a visibilizar esta problemática en la agenda pública”, señaló durante el panel “Conversatorio de Cámaras Sudamericanas”.

Acuerdan reforzar cooperación regional

El impacto del comercio ilícito también fue abordado desde una perspectiva regional. Durante el encuentro, los representantes empresariales expusieron la situación de sus respectivos países y las medidas que vienen impulsando para enfrentar las distintas modalidades de esta actividad.

Como resultado de la reunión, los gremios de los seis países suscribieron una declaración conjunta en la que plantean fortalecer las acciones de prevención, fiscalización y cooperación.

Por la Comisión de Lucha contra el Comercio Ilícito de la SNI participó Ricardo Gutiérrez Rojas.

Asimismo, la SNI asumió la presidencia pro tempore del Consejo de Asociaciones Empresariales Sudamericanas por el Comercio Lícito, que será ejercida por su presidente, Felipe James Callao, hasta enero de 2027. Durante este periodo, Lima será sede del VI encuentro regional.

El Consejo está integrado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Confederación Nacional de Comercio de Bienes, Servicios y Turismo de Brasil, la Cámara Nacional de Industrias de Bolivia, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile y la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay.

Con la incorporación formal de Brasil y Uruguay en esta quinta edición, la iniciativa amplió su representación regional y busca articular acciones empresariales frente a un fenómeno que afecta a la actividad económica formal y la competitividad de los países sudamericanos.