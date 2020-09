El investigador principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), Germán Málaga, anunció que realizarán una nueva convocatoria para que mil voluntarios más se puedan inscribir para participar de los ensayos clínicos de la vacuna contra el COVID-19, producida por la empresa china Sinopharm.

En declaraciones Canal N, el médico señaló que esta nueva convocatoria se debe a que entre los primeros 3.000 voluntarios hubo personas que no pudieron continuar con el proyecto por diferentes motivos.

“Mañana vamos a sacar un comunicado en el que vamos a convocar a mil voluntarios más para Cayetano Heredia porque del primer grupo que tuvimos hay gente que, por diferentes motivos, no podrá continuar. Hay gente que no ha continuado, de modo que se abrirán espacios para voluntarios que no pudieron alcanzar una plaza”, aseveró.

“Hay muchos que vivían en provincias y se les hacía difícil venir a Lima, hay otros que cuando han venido resulta que tenía la enfermedad o en el pasado habían dado positivo a una prueba de descarte”, agregó.

Informó además que hasta el momento han vacunado a 1400 voluntarios y que ya están próximos a empezar con la segunda dosis. Explicó que hasta el momento no se han presentado efectos secundarios graves en ningún participante.

“Hasta ahora hemos vacunado a 1400 personas, la mitad de la primera tanda. Estamos empezando la segunda dosis. Recién después de dos semanas de la segunda podemos ver la capacidad de protección de la vacuna. Hemos tenido menos del 7% de personas que tienen dolores musculares o diarreas (después de la primera dosis), casos muy focalizadas de uno o dos días”, refirió.

Cabe indicar que este martes 29 de setiembre se iniciarán los ensayos clínicos de la candidata a vacuna, desarrollada por la empresa Sinopharm de China, al segundo grupo de voluntarios.

El proceso se llevará a cabo en el Centro de Investigación Clínica e Inmunizaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).





