El Ejecutivo comunicó que no tiene información sobre las investigaciones que viene desarrollando el laboratorio Farmacológicos Veterinarios SAC (Farvet) respecto a a denominada ‘vacuna peruana’ contra el Covid-19.

El conferencia de prensa, culminada la sesión del Consejo de Ministros, el ministro de Cultura, Alejandro Neyra, fue consultado por las recientes declaraciones de Manolo Fernández, quien dijo que él ha usado su candidata a vacuna en 35 trabajadores de su empresa y su familia. Como se recuerda, su hijo, el empresario Rafel Fernandez y su esposa, Karla Tarazona, dijeron que recibieron los anticuerpos de esta vacuna.

“Más allá de esto, no tenemos mayor información sobre una posible... no es una vacuna que haya sido probado de manera científica o haya seguidos las fases para su prueba en humano. El hecho de que Farvet haya desarrollado esta vacuna y lo haya testeado en animales, no permite todavía la verificación de que pueda ser aplicable a humanos”, comentó el ministro.

Como se recuerda, el pasado 26 de enero, el laboratorio Farmacológicos Veterinarios SAC (Farvet) informó que continuará con el desarrollo de la ‘vacuna peruana’ contra el covid-19, pese a que semanas antes Manolo Fernández había indicado que no seguiría con el proyecto.

A través de un comunicado, el laboratorio indicó que sus investigaciones en la fase preclínica (pruebas en animales) han concluido con “resultados mucho más exitosos de lo esperado” y que se encuentran desarrollando el informe correspondiente para recibir aprobación de las autoridades e iniciar los ensayos clínicos (fases I, II, III) con humanos.

Al respecto, el comunicado señala que Farvet no cuenta con la certificación necesaria para producir la vacuna candidata con registros de BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) Humanos, por lo que consideran tercerizar la manufactura a un laboratorio extranjero que pueda desarrollar las primeras dosis requeridos para ensayos clínicos.

