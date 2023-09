Vecinos denuncian que mujer deja comida para envenenar mascotas en Los Olivos.

La noche del último lunes, cámaras de seguridad registraron a una mujer dejando unas bolsas a lo largo de un jardín de la calle del Jr. Rio Chira, del distrito de Los Olivos. Asimismo, denunciaron que en su interior contenía comida con veneno.

“Yo no voy a esperar que mi perro muera. Incluso había carne, un tipo un estofado que lo esparce por todo el perímetro de su casa”, manifestó Rosmery Sotelo.

Sotelo, una de las vecinas que realizó la denuncia, dijo que una de sus mascotas terminó envenenada cuando la sacó a pasear en la mañana. “Desgraciadamente un segundo me descuidé de él”, expresó.

Además, sostuvo que su perrito Lody, de dos años, terminó con el hígado dañado y necesitará tratamiento.

La vecina responsabiliza a Marcelina Ramírez de ser quien dejó las bolsas con presunta comida envenenada. Sin embargo, la mujer acusada decidió defenderse.

“Yo no he dejado. A mí a propósito me echan la culpa”, aseguró.

Agentes policiales de la Comisaría Laura Caller quedaron a cargo de las respectivas investigaciones de este caso.

