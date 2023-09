¡Polémico incidente! Un integrante de los bomberos voluntarios del Perú denunció que un efectivo de la Policía Nacional lo agredió físicamente luego de que le reclamara por estacionar mal su auto en la puerta de ingreso de la compañía N° 75 Lorenzo Giraldo Vega en Ventanilla.

El agente identificado como el suboficial Anthony Luis Zavaleta Ramos tomó mal que el ‘hombre de rojo’ le solicitara que moviera su vehículo mal estacionado del portón de ingreso y salida de la estación.

Con el fin de registrar la mala ubicación del vehículo el bombero grabó lo sucedido, acción que habría enfurecido al agente policial, quien lejos de reconocer su error reaccionó violentamente golpeando el celular del hombre de rojo.

“Le voy a enseñar a respetar”

El suboficial señaló que era un efectivo de la Policía Nacional del Perú por lo que era un delito grabarlo e indicó que le “enseñaría” a respetar a la autoridad.

“ ¿Por qué me graba la cara, usted? ¿Por qué me graba la cara, usted? No tiene derecho a grabarme la cara. ¿Sabe que es un delito grabarme la cara? Oiga, yo soy policía, es un delito grabarme la cara. Es un derecho a la privacidad, lea, yo soy abogado. Aprenda a respetar a la autoridad, sino sabe respetar, le voy a enseñar a respetar ”, vociferó el policía

Tomarán acciones legales

Luego del bochornoso incidente, el abogado Javier Cruz, quien también es miembro de dicha compañía de bomberos informó a RPP Noticias que tomarán acciones legales luego de las agresiones que recibió su colega.el abogado Javier Cruz, quien también es miembro de dicha compañía de bomberos

“ Es lamentable la postura del efectivo policial. Una persona no representa en la totalidad a la institución policial, que es una institución amiga de los bomberos ”, alegó.

PNP pide perdón

El general de la Policía Nacional del Perú, J. Castillo se pronunció sobre el incidente con los medios de prensa y señaló que el agente protagonista del bochornoso incidente será investigado por Inspectoría.

“ Pedir disculpas al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú por el mal accionar el efectivo policial suboficial de segunda Antony Zavaleta Ramos porque contradice los valores de la Policía Nacional ”, señaló la autoridad.





