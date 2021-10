Arte, música, películas, astronomía y gatos, muchos gatos. Estos elementos son el espíritu de Keta, una marca de prendas y accesorios de moda sostenible con una propuesta muy versátil: ofrecen ropa de segunda mano, con un estilo vintage y retro y diseños innovadores que, además, pueden ser personalizados al gusto del cliente.

Su creadora Karen Trujillo, una joven de 23 años, estudiante de Diseño de Moda, cuenta que todo empezó en 2016. “Quería unas prendas de mi banda y película favorita, pero no las encontraba, así que me las hice y me gustó el resultado. Entonces, dije ¿por qué no vendo prendas personalizadas?”, nos cuenta.

LENTO PERO SEGURO. Keta, como le dicen sus amigos, recuerda que, al principio, no sabía qué vender. Tenía 19 años cuando decidió inscribirse en una feria, llevó algunos polos, bolsos de tela y prendas que ella misma había creado. “Me di cuenta que para los jóvenes no había problema en comprar ropa usada con estilo vintage; sin embargo, en esa feria perdí mi dinero, pero gané experiencia”, confiesa. TIENDA SOÑADA. Ese pequeño fracaso, resultó más un acierto. Desde esa fecha asistió a más ferias e incrementaron sus ventas online. En 2020, la cuarentena paralizó sus planes, pero no por mucho tiempo. En diciembre de ese año alquiló un pequeño local, de 3x3, junto a un amigo que vendía libros, Dos meses después se mudó a otro más espacioso, aunque escondido, hasta que llegó a su vida el local de sus sueños, ubicado a a una cuadra de plaza San Martín (Jr. Camaná 890). Keta lo alquiló con todos sus ahorros y ahora es una concurrida tienda. “Es un lugar perfecto, va muy bien con el estilo que ofrezco. Decidimos alquilarlo con una amiga, ella vende libros, yo ropa. Lo producido ahora, a comparación del año pasado, es 80% más. Renovamos prendas cada semana porque se agotan muy rápido”, detalla.

LA REVELACIÓN DE TIK TOK. La historia de Keta dio un giro de 180 grados luego de empezar a compartir videos en Tik Tok. Jamás calculó el impacto que tendría en la audiencia. “Cada vez que subía un nuevo video, más gente venía a la tienda. Esta red social es gratuita y me ha ayudado muchísimo en las ventas, más de lo que pensaba”, afirma.

PARA TODOS LOS GUSTOS. Sus productos estrella son los polos y casacas. Sin embargo, también ofrece bolsos de tocuyo, mascarillas estampadas y accesorios vintage, todos distinguidos por ser productos sostenibles. “Cuando entré a estudiar Diseño de moda aprendí que la moda es la segunda industria más contaminante del planeta. Y yo no quiero contribuir más a la contaminación”, concluye la joven emprendedora.

