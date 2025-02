En una terrible pesadilla se ha convertido el “sueño americano” para los peruanos que se encuentran en Estados Unidos indocumentados, ante las detenciones y las deportaciones masivas que ejecuta el gobierno del presidente Donald Trump.

Quienes han sido intervenidos por las autoridades estadounidenses “son tratados como criminales” y en pésimas condiciones, según el testimonio de María Bolaños Echeandía, peruana detenida y separada de su hija.

Aida León, también connacional residente en Houston (EE.UU.) y quien tiene contacto con Bolaños, de 25 años, narró el terror que vive.

“Cuando llama todos los días, nos pide que la ayudemos. Nos dice que la levantan a las 4:00 a.m., desayuno a las 10:00 a.m., el almuerzo a las 3:00 p.m. y ya no tiene más alimentación hasta el día siguiente. (...) Nos contó que la habían llevado enmarrocada de manos y pies”, contó en radio Exitosa.

ANGUSTIA. Otros compatriotas, que ingresaron de forma irregular al territorio americano por diversos motivos, se mantienen ocultos y hasta dejaron sus trabajos por miedo a ser deportados.

Algunos temen volver debido a que eran víctimas de extorsión en el Perú. En ese grupo se encuentra un hombre llamado Junior, quien cerró su negocio de venta de ropa al ser víctima de extorsionadores y decidió partir a Estados Unidos.

“Trabajaba como independiente. Tenía un puesto de ropa y por el tema de extorsión en Perú, que está fuerte, me tuve que venir”, contó en Punto Final.

El endurecimiento de las políticas migratorias también impactan en los negocios de peruanos migrantes legales. Desde Boston, José Villafranca, propietario del restaurante “Peruvian Taste”, detalló que ahora tiene pocos clientes porque muchos temen salir de sus hogares.

OJO AL DATO. Según la Cancillería, se tiene previsto la llegada de más aviones con compatriotas, debido a que hay más de 300 mil de forma irregular.