A raíz de la ruptura de una tubería de desagüe, una vivienda ubicada en el Jirón Los Ángeles 1004, Lote 2, en el distrito de Carabayllo, sufrió graves daños.

María Luisa Medina Dávila, una madre de familia, fue testigo de la situación y relató que escuchó la ruptura de la tubería a las 5:30 de la mañana mientras se preparaba para salir a trabajar. Ella afirma que vio cómo una gran cantidad de agua se precipitó sobre su hogar, derribando todos sus electrodomésticos.

“Gracias a Dios tengo buenos vecinos que me ayudaron a evacuar todas mis cosas del agua. Fue como una pesadilla. He perdido todas mis cosas. Quiero que me ayuden, por favor”, mencionó Medina Dávila a América Noticias.

Ante esta emergencia, el personal de Sedapal se movilizó para abordar la situación y resolver el problema que resultó en la inundación de su vivienda.