Lely Solari, médico infectóloga del Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud, informó a este Diario que la variante Gamma (de Manaos o brasileña) del COVID-19, clasificada como de preocupación, viene ganando terreno en el país, y que la tendencia es que supere en número de casos a la variante Lambda (con origen en Perú), considerada de interés y que hasta ahora venía predominando a nivel nacional.

“De acuerdo al resultado de muestras analizadas de la última semana (Lambda y Gamma) ya son equivalentes, de manera proporcional están prácticamente igual, pero ya se ve que la tendencia de las últimas semanas es que la Lambda baje de manera importante y la Gamma se incremente”, señaló Solari.

La especialista detalló que en esta semana el INS analizó 298 muestras, de las cuales 128 arrojaron para Lambda y 120 para Gamma. “Ya prácticamente están equivalentes, ya no es que Lambda es como hace algunas semanas el 70% o el 80% de las muestras. Durante toda la segunda ola era Lambda (la predominante), ahora esta bajando y Gamma más bien está incrementándose de manera importante, esto nos ha llamado la atención en la última semana”, comentó.

Solari explicó que este fue el resultado semanal de las muestras aleatorias, es decir, que se escogen al azar de varias regiones.

Además, el INS trabaja casos particulares, como los contactos de pacientes Delta o estudios de brotes, como los que se presentaron recientemente en un penal y en la Maternidad de Lima. Ambos brotes fueron de la variante Gamma, por ejemplo.

Ya en el caso de las secuencias totales y no aleatorias de la semana, Solari indicó que 151 fueron Gamma, 131 Lambda, 31 Delta y otras variantes sumaron 28. “Por eso la tendencia es que Gamma pase a ser la más prevalente y Lambda quede en segundo lugar. Delta también está incrementándose”, subrayó.

Delta también puede predominar

De acuerdo al escenario en el que nos encontramos, Solari consideró que existe la posibilidad de que la variante Delta, también considerada de preocupación, pueda convertirse en la predominante en el país. “Es una posibilidad importante porque en todos los países donde esta ha entrado, al cabo de algunas semanas, efectivamente, se convierte en la variante predominante”, indicó.

Agregó que si bien en nuestro país nuestra epidemiología ha sido un poco particular, por la presencia de varias variantes de interés y de preocupación, el INS considera que existe la posibilidad de que en las próximas semanas la Delta se convierta en la predominante.

“La introducción de la variante Delta (en el Perú) no ha sido intensa como en otros países, donde al cabo de ocho semanas ya era el 80% o 90% de la secuencia, como en EE.UU. y en el Reino Unido. Acá esta demorando más, pero eso no quiere decir que no exista la posibilidad de que predomine”, señaló.

¿Entre Gamma y Delta, cuál será la que predomine en el Perú? Solari respondió que es impredecible , pero lo que ha ocurrido a nivel global es que la Delta desplazó al resto de variantes en todos los países donde entró.

El último fin de semana el ministro de Salud, Hernando Cevallos, informó que a la fecha se han reportado 144 casos de la variante Delta del COVID-19 en el Perú y aseguró que el Ejecutivo junto a los gobiernos locales y regionales desarrollan una estrategia para mitigar el avance, entre estas la continuidad del proceso de vacunación.

Tenemos un total de 144 casos de variante Delta en el Perú hasta el momento. Según el INS, podría ser la variante predominante más adelante, pues desplazó al resto en los países donde se presentó.

¿Qué precauciones se deben tomar?

Para hacer frente al avance de las variantes del COVID-19 se deben tomar una serie de precauciones como el aceleramiento de la vacunación, “aumentar el número de pruebas de descarte, que es otra de las prioridades de la actual gestión y continuar reforzando la vigilancia genómica para ver cómo es que estas variantes al final se distribuyen en el Perú”.

Datos

Variante Lambda: fue reportada inicialmente en el Perú. Es una variante que produce una mayor cantidad de contagios. Su nombre científico es C.37. Esta considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una variante de interés.

Variante Gamma: fue reportada inicialmente en Brasil. Se caracteriza por su contagio rápido. Su nombre científico es P.1. Esta clasificada por la OMS como una variante de preocupación.

Variante Delta: fue reportada inicialmente en la India. Es considerada la más peligrosa y se caracteriza por la rapidez de su transmisión. Su nombre científico es B.1.617.2. Esta clasificada como una variante de preocupación.

