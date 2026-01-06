La alegría de los venezolanos que viven en el Perú por la caída de Nicolás Maduro ha sido aprovechada por emprendedores del emporio comercial de Gamarra, en La Victoria, quienes han puesto a la venta coloridos polos con fotos del dictador venezolano capturado por el gobierno de Estados Unidos.

Esta prendas de diferentes colores, ideales para la temporada de verano y que ya están causando sensación, llevan al medio fotos de Maduro con ropa de preso y frases como “El verdugo cayó”, “Capturado”, “Game Over”, “Se acabó la dictadura” y “Venezuela Libre”.

OJO. Polos con imágenes de Nicolás Maduro capturado rayan en Gamarra.

Uno de lo diseños preferidos por los clientes, en su mayoría llaneros o peruanos con familiares migrantes, es el que tiene la imagen del dictador con buzo gris, gafas y orejeras, que dio la vuelta al mundo y daba cuenta de su traslado al país gobernado por Donald Trump.

Según los comerciantes, estos polos salieron desde el mismo 3 de enero, en que se anunció la esperada noticia por los venezolanos, y ha tenido gran acogida.

“Es una manera visual de mostrar cómo me da felicidad que hayan capturado a Nicolás (Maduro). Ya han sido muchos años de opresión, de no poder expresarse”, dijo la vendedora Gianelly Torres, quien lleva cuatro años fuera de su país en búsqueda de un mejor futuro.

Ella es una de las emprendedoras que ha sacado estos diseños, que se venden desde los 20 soles.

OJO AL DATO. Una de las tiendas donde se venden estos polos se ubica en el jirón Hipólito Unanue y salen según el pedido del cliente.