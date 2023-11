La ampliación o no del estado de emergencia en los distritos declarados como tal por la creciente ola delincuencial y criminal está en evaluación, pero lo que sí está encaminado es el regreso de los eventos sociales y espectáculos nocturnos en su horario habitual.

Así lo señaló ayer el ministro del Interior, Vicente Romero, al responder sobre la situación en San Martín de Porres (SMP) y San Juan de Lurigancho (SJL), jurisdicciones que cumplirán este 18 de noviembre 60 días en estado de emergencia.

¿Si vamos a ampliar el estado de emergencia? Es un tema que estamos evaluando, faltan algunos días, pero sí tenemos perspectiva de darle viabilidad a los negocios, desde la medianoche hasta las 4:00 de la mañana, para tener una vida normal, entendiendo también que vienen las fiestas navideñas”, argumentó Romero.

Para ello, dijo, los alcaldes deben asumir con responsabilidad sus compromisos, precisó tras asegurar que en la zonas declaradas en emergencia el índice delictivo ha disminuido en 30%.

DECISIONES. Blanca Chávez, presidenta del Comité de Restaurantes de AHORA Perú, dijo que el lunes los gremios afectados por la restricción horaria se reunieron con el ministro y le hicieron saber que “el estado de emergencia perjudica tremendamente a los negocios nocturnos y al turismo”.

“Asumimos que retirarán el estado de emergencia, si van trabajar los negocios de noche también se levantaría el toque de queda, si no no tiene sentido. Estamos sufriendo por falta de decisiones, no se trata de decir ‘estado emergencia’ y que sigan matando. ¿Cuál es la solución?”, cuestionó Chávez.

DATO:

En Lince y el Cercado de Lima, donde están suspendidas las actividades nocturnas entre las 00:00 y 04:00 horas, la emergencia vence el 9 de diciembre.