El Ministerio de Salud (Minsa) actualizó los protocolos de prevención contra el coronavirus (COVID-19) a nivel nacional donde se detalla que si usas una KN95 ya no sería obligatorio usar doble mascarilla para el ingreso a diversos locales.

De acuerdo a la Norma Técnica de Salud Nº 178-MINSA-DGIESP-2021, el uso de mascarillas sigue siendo de obligatorio para circular por las vías de uso público y en espacios cerrados o donde no se pueda mantener el distanciamiento físico.

Asimismo, precisa que se deben usar mascarillas que tengan buena capacidad de filtración y ajuste al rostro, esto es posible con el uso de doble mascarilla (una quirúrgica, de tres pliegues, debajo y sobre ella una mascarilla comunitaria) o también es posible lograr estas características con una KN95.

DEJAN SIN EFECTO TOMA DE TEMPERATURA Y OTROS

En tanto, las medidas como desinfección de calles o plazas, desinfección de superficies o espacios comunitarios (con pulverizadores, electrostáticos, nebulizadores, rociadores, vaporizadores o limpiadores de aire electrónicos), pediluvios y toma de temperatura o saturación de oxígeno, dice el documento, no han demostrado eficacia o no son costo efectivas y no deberían ser utilizadas por las instituciones del estado o privadas.

Recordemos que, semanas atrás el ministro de Salud, Hernando Cevallos, adelantó que se dejaría sin efecto la toma de temperatura y la desinfección de calzados pues consideró que “no tienen mayor efectividad”.

“No tienen ningún sentido (estas medidas). Nosotros ya hemos dado la disposición de que eso se retire, a estas alturas ya se ha demostrado que no tiene mayor efectividad. Yo calculo que esta semana ya debe salir finalmente el protocolo para modificar eso”, indicó Cevallos en RPP.

“El control de temperatura, el lavado o limpieza de zapatos y estas cosas no tiene realmente mayor sentido mantenerlas en este momento”, agregó.

