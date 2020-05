Los integrantes de Plutonio de Alto Grado continúan produciendo durante la cuarentena. Siguen avanzando con su propuesta influenciada por el rock británico, pero que ahora los conduce a lo que será un nuevo disco en el que encuentran mayor madurez.

“Hey Tú Corazón” es un tema que graban durante la cuarentena y con ayuda de sus fanáticos. ¿La idea la tenían proyectada desde antes?

“Hey Tú Corazón” es una canción que no estaba en los planes de la banda, tampoco en el calendario 2020. La sacamos por el momento que se está viviendo. Lanzamos el tema como una protesta de esperanza, una voz nuestra hacia nuestros queridos fanáticos. Gente de todas las edades nos ha escrito, entre los más afectados también. La canción va para todos. Quizá, en un futuro, pueda ser una canción importante para nuestra cultura peruana, como el “We are the world” peruano; o algo así. Somos un grupo honesto y sincero con nuestras canciones.

Ustedes se forman en el 2007, en el auge de la música alternativa, el emo rock; pero, sus raíces vienen del brit pop. ¿A qué se debe esta inclinación?

Fue esa etapa de videos musicales de MTV, la tendencia emo entre el 2007 y 2008. Tocábamos covers de esas bandas. Fue con la llegada de Paul McCartney a Lima cuando redescubro la músico de The Beatles. No había estudiado su discografía a lo largo de los años. Ahí empecé a ver esa genialidad, sumado al rock británico. Empecé a explorar bandas como Oasis, Travis o Stereophonics; eso influenció el nuevo Plutonio de Alto Grado, pero con temas propios.

Este redescubrimiento de The Beatles se ve en su propuesta retro, la imagen de la banda...

Cuando empezó el proyecto de este disco, estábamos enganchados con The Beatles y Oasis, unas megabandas en la historia de la música. En nuestro videos tenemos estas referencias. En la escena local, es una identidad nuestra porque, entre todos los artistas, nos diferencia. A veces dicen que somos “Los elegantes del rock peruano”. Ahora estamos tratando de buscar otra estética con el nuevo disco.

Justamente, en el tema “Flaca Psicodélica” se esuchan influencias de Liam Gallagher, exOasis. Lo conecté con la canción “Wall of Glass”. ¿Cómo renuevan los sonidos que tienen como base?

Es una canción que hice algunos años atrás. Sentía que faltaba una canción rítmica, potente y bailable en el disco. Estaba viendo “Volver al futuro”, y en la escena de “Johnny B. Good” de Chuck Berry, me inspiró a hacer un tema de rock n’ roll, pero modernizarla. Por ahí va la onda, el concepto de hacer una canción así. El video tiene una estética de una pieza cincuentas. La canción de Gallagher salió por ahí, pero no tuvo mucho que ver con esto. Es una referencia el universo de la banda, eso sí.

Comentas que siempre están buscando renovarse, ¿qué han encontrado en los nuevos estilos que exploran para su nuevo disco?

Han pasado un par de años desde el primer disco. Nosotros consideramos que somos una banda muy ligada a la composición. Es una base de nosotros, por las anécdotas que hay detrás de cada tema. Hemos madurado desde el 2017. Las temáticas ya no son las mismas. El primer disco tienen canciones de amor, desamor o bailables. Ahora, creo que el sonido se puede ver desde los primeros singles “Las cosas en que falle” o “Siempre fuiste así”. Son temas para nuestro nuevo público que, por ahí, juzgaba nuestro sonido en el primer disco. Nos decían The Beatles, Oasis o hasta Libido. No es malo tener referentes o influencias, porque el arte nace así. No es que salga de la imaginación, siempre hay algo que te jala. Hay artistas mexicanos, latinos, ingleses, estadounidense, entre otros, que han llegado a nuestra biblioteca.