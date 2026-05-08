La canción “Dai Dai” de la cantante colombiana Shakira será la oficial del Mundial de Fútbol que se disputará entre junio y julio próximos en Estados Unidos, México y Canadá, anunció el jueves la artista en un breve video publicado en sus redes sociales, y que será lanzado el próximo 14 de mayo.

En el video, grabado en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro, Shakira aparece vestida con camiseta amarilla, un pantalón corto azul y varios balones junto con un grupo de bailarinas mientras canta unos fragmentos de “Dai Dai”.

La cantante entra a la gramilla del Maracaná llevando un balón “Trionda”, oficial del próximo Mundial, lo pone en el suelo como si fuera a hacer una jugada y comienz la coreografía con sus bailarines, vestidos con los colores de equipos como Colombia, Argentina y Estados Unidos.

Ritmo caribeño

“Oe, oe, oe”, comienza la canción, con un alegre ritmo caribeño y letra en inglés que hace referencia a la pertenencia a un Mundial de todos.

La escenografía se completa con cuatro balones de los Mundiales de Fútbol de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, más el “Trionda” de Norteamérica 2026.

El “Waka Waka” (Esto es África), de Shakira, fue el himno del Mundial de Sudáfrica 2010 y cuatro años más tarde repitió en Brasil 2014 con “La La La”.

El video, de un minuto y siete segundos de duración, termina con la frase “We Are Ready” (“Estamos listos”).

Fuente: Agencia EFE