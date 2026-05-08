Los primeros de los mil quinientos perros beagle retirados de un centro de crianza e investigación canina en Wisconsin vienen siendo reubicados en albergues donde reciben amor y cuidado, lejos de donde estaban en lista para ser sometidos a experimentos de medicamentos y productos de uso humano que les causaban dolores, enfermedades y muchas veces la muerte.

La asociación animalista Big Dog Ranch Rescue compró los perros y les salvó la vida. Los perros beagle deben ser rehabilitados antes de ser entregados en adopción.

La cifra pagada no se conoce, pero sin duda que se trata de miles de dólares, toda vez que los perros beagle no son baratos y pueden llegar a costar mil dólares en el mercado de mascotas al tratarse ser de una raza muy cotizada por su belleza y ben carácter.

Rescate

Los perros provienen de Ridglan Farms, una granja en Blue Mounds, Wisconsin, que criaba perros beagle para laboratorios científicos por más de 60 años.

Tras intensas protestas y una demanda por maltrato, las organizaciones Big Dog Ranch Rescue y Center for a Humane Economy negociaron la compra de los animales para liberarlos.

Estado actual

El traslado comenzó a principios de mayo de 2026. Los perros están siendo llevados a refugios en Florida, Nueva York y otros estados para ser rehabilitados.

Muchos de los perros nunca habían pisado pasto ni salido de una jaula; sin embargo, los rescatistas reportan que son sumamente dóciles y buscan afecto rápidamente, algo característico de los encantadores olfateadores y glotones beagle.