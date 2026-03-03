Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

Hoy te cuento la historia de Rosalía, de 39 años, de San Juan de Lurigancho,

Doctora Magaly Moro, le escribo porque necesito un consejo y no sé cómo manejar esta situación. Mi hermana Ana tiene 30 años y siempre he sentido que debía cuidarla; es una persona muy dulce y confiada, y siempre he tratado de protegerla de decepciones que yo misma he vivido.

Hace unos meses la presenté a mi amigo del trabajo, Diego. Lo conozco bien, es simpático, divertido, pero divorciado y con fama de picaflor. Desde la primera reunión empezaron a mensajearse y Ana me confesó que le gustaba y que esperaba que él se declare. Sentí un nudo en la garganta; quiero que sea feliz, pero sé cómo es Diego y temo que le haga daño emocionalmente.

No he hablado con él todavía. Me duele pensar que Ana podría ilusionarse con alguien que probablemente no busca nada serio. Siento rabia, frustración e impotencia, pero no puedo controlar sus sentimientos ni obligarla a dejar de sentir lo que siente. Solo puedo acompañarla y protegerla.

Mi consulta es, ¿cómo puedo hablar con Ana sin lastimarla? ¿Debo explicándole lo que sé de Diego y sus antecedentes, pero sin prohibirle nada? Quiero que tome decisiones informadas y tenga claro que, pase lo que pase, siempre la apoyaré. A veces el amor duele, pero necesito saber cómo guiarla sin interferir en sus sentimientos.

CONSEJO

Fabiana, lo importante es acercarse a Ana con cariño y cuidado. Puedes contarle lo que sabes de Diego, su fama de picaflor y tus preocupaciones, sin prohibirle nada ni juzgarla. Lo importante es acompañarla, escucharla y darle información para que decida por sí misma. Así Ana sentirá que tiene apoyo y confianza, y podrá tomar una decisión adecuada.