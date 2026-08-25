Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Andrea de 28 años, que nos escribe desde Villa El Salvador.

Andrea (28, Villa El Salvador). Doctora Magaly, estoy confundida con mi novio porque siento que desde que consiguió un nuevo trabajo ya no es la misma persona conmigo. Antes me escribía durante el día, buscaba cualquier momento para verme y los fines de semana siempre teníamos algún plan. Desde hace unos meses está mucho más distante y casi todo lo que le propongo le parece complicado.

Entiendo que ahora tiene más responsabilidades y que llega cansado, por eso al principio traté de no reclamarle. Incluso me decía que necesitaba concentrarse porque quería demostrar que podía crecer en su puesto.

El problema es que el trabajo parece haberse convertido en una excusa para todo. Puede pasar horas conversando con sus compañeros después de la oficina, pero cuando le propongo que hagamos algo juntos me dice que está agotado. Los fines de semana también tiene cosas pendientes y muchas veces terminamos viéndonos apenas unas horas

Ya le dije que extraño nuestra relación y me respondió que debería entender que está pasando por una etapa importante de su vida.

No quiero convertirme en una novia que reclama cada vez que él tiene que trabajar, pero tampoco quiero quedarme esperando a que vuelva a tener tiempo para mí. ¿Cómo puedo saber si realmente está atravesando una etapa de mucho trabajo o si simplemente nuestra relación dejó de ser una prioridad para él? ¿Debería darle más espacio, doctora?

CONSEJO

Estimada Andrea, es comprensible que quieras respetar las nuevas responsabilidades de tu pareja, pero una relación también necesita tiempo y atención. Habla con él sin reclamos y cuéntale cómo te estás sintiendo. Si ambos quieren seguir construyendo la relación, tendrán que encontrar un equilibrio que no dependa de que uno siempre espere al otro.