Hoy te cuento la historia de Arturo, de 31 años, que vive en Surco

Hola doctora, recurro a usted porque estoy atravesando por una situación muy delicada con Pamela, mi actual enamorada. Nosotros llevamos 6 meses juntos, pero yo siento como si fuera una década por el desgaste emocional que he sufrido todo este tiempo. El problema con Pamela es que sufre de dependencia emocional.

Tengo entendido que quienes padecen este trastorno psicológico se unen a personas que son más fuertes emocionalmente, con un carácter más decidido, características que me definen. Sin embargo, muchas veces mi pareja cree que es mi obligación tomar siempre las decisiones, contenerla e, incluso, a veces siento que no puedo mostrar vulnerabilidad.

Todo esto ha ocasionado que la relación se convierta en una tortura a la que se le suma el sentimiento de culpa si se genera una discusión o si se cuestiona la continuidad de nuestro romance.

Sé que mi chica ha tenido muchos problemas en su infancia, ha sido una persona que prácticamente se ha criado sola, no obstante, yo no soy su salvador.

En más de una ocasión le he aconsejado que busque ayuda psicológica. Incluso, le he ofrecido ayuda económica para costear su tratamiento, pero todo mi apoyo siempre ha sido rechazado. Le escribo completamente agotado de esta situación. No puedo más, pero temo que, si dejo a la deriva a Pam, ella atente contra su vida. Si le pasa algo, no me lo perdonaría jamás. ¿Qué hago?

CONSEJO

Estimado Arturo, te toca hablar seriamente con Pamela sobre su problema. Dile cuánto lo amas pero que, a su vez, te sientes muy tenso por su comportamiento. Tienes que expresarte o, de lo contrario, ella creerá que todo está bien y no tendrá iniciativa de buscar ayuda psicológica. Sé sutil con tus palabras. Suerte.

